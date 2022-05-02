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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا.. مايكروسوفت إيدج يتضمن شبكة مجانية مدمجة VPN

مايكروسوفت Microsoft
مايكروسوفت Microsoft

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft أنها ستضيف خدمة الـ VPN مجانا إلى متصفح إيدج الخاص بها في محاولة منها لتحسين الخدمة وجذب أكبر عدد من المستخدمين لاستخدام متصفحها المجاني، ورغبة منها لتحسين الأمان والخصوصية، وأطلقت مايكروسوفت على هذه الخدمة اسم Edge Secure Network.

وبحسب ما نشره موقع Engadget، قالت مايكروسوفت إنه عند تشغيل هذه الخاصية سيتم تشفير عمليات التصفح الخاصة بالمستخدمين حتى لا يتمكن مزودو خدمة الإنترنت من استغلال المستخدمين عن طريق جمع معلومات معينة عند التصفح مثل عمليات البحث أو المواقع التي يقوم بفتحها المستخدم.

 

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مايكروسوفت تضيف خدمة VPN مجاني لمتصفح مايكروسوفت إيدج

وكما هو الحال مع خاصية ال VPN  ستتيح الميزة الجديدة من مايكروسوفتEdge Secure Network للمستخدمين إخفاء محل إقامتهم وبلدهم وهي الخدمة التي يستخدمها الكثير من الباحثين والطلاب الجامعيين حيث تجعل الوصول إلى الأبحاث أو المصادر إذا قد تم تم حظرها في البلد الذي تعيش فيها، وذلك عن طريق تمكينهم من تصفح الويب باستخدام عنوان IP افتراضي.

ووضحت مايكروسوفت بالتفصيل كيف يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الخدمة -برغم أنها لم تبدأ باختبار ميزة ال VPN المجانية حتى الآن- فبمجرد توفر خدمة Edge Secure Network ستحتاج إلى حساب مايكروسوفت، ويمكن تشغيل الخدمة من خلال رمز ال٣ نقاط في متصفح Edge، حيث سيظهر خيار جديد بعنوان "الشبكة الآمنة" Secure Network سيقوم بتشغيل VPN بمجرد الضغط عليه وعند الانتهاء من التصفح ، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.

جدير بالذكر أنه يوجد مشكلة لهذه الخدمة الجديدة المجانية من مايكروسوفت حيث يقتصر استخدام البيانات على 1 جيجابايت شهريًا مما سيجعله ليس الحل الأمثل لمن يحتاجه كثيرا لعمله أو دراسته.

مايكروسوفت خدمة الـ VPN متصفح إيدج خدمة VPN متصفح مايكروسوفت ايدج

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