عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تعلن نهاية إحدى أشهر نسخ Office استخداما حول العالم

مايكروسوفت تعلن نهاية
مايكروسوفت تعلن نهاية إحدى أشهر نسخ Office

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن إيقاف دعمها التقني لإحدى أشهر نسخ برنامج Office، والتي يستخدمه الملايين من الأشخاص حول العالم منذ سنوات.

وبحسب ما ذكره موقع "windowscentral"، كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، رسميا عن إنهاء دعم حزمة البرامج المكتبية التي تم إصدارها عام 2013، حيث أكدت عملاقة البرمجيات أن أمام المستخدمين مهلة ممتدة قبل إيقاف الخدمة في 11 أبريل من العام القادم.

 

تغيير المتصفح بنقرة واحدة.. مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لـ ويندوز 11

مايكروسوفت تعيد تسمية تطبيق رابط الهاتف Your Phone.. اعرف السبب

 

مايكروسوفت تعلن نهاية إحدى أشهر نسخ Office استخداما حول العالم
 

ووفقا لما ذكره موقع "BleepingComputer"، فإن "مايكروسوفت" وجهت تحذيرا لمستخدمي برنامج Office 2013 بانها ستتوقف عن تقديم الدعم التقني لهذا الإصدار خلال الأشهر المقبلة.

وقالت مايكروسوفت: "إنه بعد خمس سنوات من الدعم الأساسي وخمس سنوات من الدعم الممتد، سيصل Office 2013 إلى نهاية الدعم الموسع في 11 أبريل 2023"، مضيفة: "إن قرار إنهاء الدعم يأتي وفقا لنهج دورة الحياة الثابتة، ولن تكون تحديثات الأمان لـ Office 2013 متاحة بعد هذا التاريخ".

وأوضحت "مايكروسوفت"، أنه يمكن لمستخدمي إصدار Office 2013، استخدام برمجيات الحزمة المكتبية حتي تاريخ إنهاء الدعم، ولكنها لن تحصل على أي تصحيح للاخطاء، وسيكونون مضطرين لاستعمال نسخ أحدث اصدارات أوفيس مقابل رسوم سنوية.

وبمجرد حلول 11 أبريل عام 2023، لن يحصل إصدار Office 2013، على إصلاحات الأخطاء الجديدة وتصحيحات الأمان الروتينية، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون استخدام الخدمات المكتبية من مايكروسوفت، سيتعين الترقية إلى إصدار أحدث من Office، أو الانتقال إلى استخدام Microsoft 365.

مايكروسوفت Office 2013 Microsoft برنامج Office حزمة البرامج المكتبية برنامج Office 2013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

العقد لمدة عامين .. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

موضوعات متعلقة

ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من "فيسبوك"

حيلة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق وسرقة حسابك على إنستجرام

ميزة طال انتظارها من «واتساب» تصل أجهزة آيفون

أخيرا.. تويتر قد يتيح "زر التعديل" ولكن مع الاحتفاظ بسجل للتغريدات

ترشيحاتنا

بأسعار مُخَفَّضة..توفير ماكينة الحصاد الآلى للقمح والشعير بمنطقة المغرة

شركات طيران إماراتية تلغي مشاركتها في عرض جوي بـ إسرائيل

امتحانات الثانوية العامة2022.. إجراءات رادعة لمنع الغش وتسريب الأسئلة والاعتداء على المراقبين

لتأمين اقتحام المستوطنين لـ الأقصى.. قوت الاحتلال تحاصر قبة الصخرة والمصلى القبلي

بعد ضبط إندومي منتهي الصلاحية..الحبس سنة وغرامة 20 ألفا عقوبة غش الأغذية

لا للغلاء.. أسعار الخضراوات والفاكهة في أكبر منافذ بيع التجزئة بالجيزة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

مش شاطرة في التفاوض.. أبرز تصريحات حنان مطاوع بأحد البرامج.. فيديو جراف

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

متطرف وشاذ ومغتصب .. من هو راسموس بالودان الذي حرق المصحف بالسويد؟

روان عاطف في “الكبير أوي”.. هل ستعود آشلي للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ