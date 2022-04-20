أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن إيقاف دعمها التقني لإحدى أشهر نسخ برنامج Office، والتي يستخدمه الملايين من الأشخاص حول العالم منذ سنوات.

وبحسب ما ذكره موقع "windowscentral"، كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، رسميا عن إنهاء دعم حزمة البرامج المكتبية التي تم إصدارها عام 2013، حيث أكدت عملاقة البرمجيات أن أمام المستخدمين مهلة ممتدة قبل إيقاف الخدمة في 11 أبريل من العام القادم.

مايكروسوفت تعلن نهاية إحدى أشهر نسخ Office استخداما حول العالم



ووفقا لما ذكره موقع "BleepingComputer"، فإن "مايكروسوفت" وجهت تحذيرا لمستخدمي برنامج Office 2013 بانها ستتوقف عن تقديم الدعم التقني لهذا الإصدار خلال الأشهر المقبلة.

وقالت مايكروسوفت: "إنه بعد خمس سنوات من الدعم الأساسي وخمس سنوات من الدعم الممتد، سيصل Office 2013 إلى نهاية الدعم الموسع في 11 أبريل 2023"، مضيفة: "إن قرار إنهاء الدعم يأتي وفقا لنهج دورة الحياة الثابتة، ولن تكون تحديثات الأمان لـ Office 2013 متاحة بعد هذا التاريخ".

وأوضحت "مايكروسوفت"، أنه يمكن لمستخدمي إصدار Office 2013، استخدام برمجيات الحزمة المكتبية حتي تاريخ إنهاء الدعم، ولكنها لن تحصل على أي تصحيح للاخطاء، وسيكونون مضطرين لاستعمال نسخ أحدث اصدارات أوفيس مقابل رسوم سنوية.

وبمجرد حلول 11 أبريل عام 2023، لن يحصل إصدار Office 2013، على إصلاحات الأخطاء الجديدة وتصحيحات الأمان الروتينية، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون استخدام الخدمات المكتبية من مايكروسوفت، سيتعين الترقية إلى إصدار أحدث من Office، أو الانتقال إلى استخدام Microsoft 365.