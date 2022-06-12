مصادر: أحمد حجازي لن يعود للأهلي الموسم المقبل

خرجت بعض الأخبار في الساعات الماضية بشأن عودة المدافع الدولي أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إلى صفوف فريقه السابق الأهلي خلال الموسم المقبل.

وأكدت بعض المصادر المقربة من حجازي أن اللاعب لن يرحل عن صفوف الاتحاد، حيث أشارت إلى استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر "أن حجازي لا يفكر من الأساس في الرحيل عن صفوف الاتحاد ومستمر مع الفريق خلال الموسم القادم".

يذكر أن حجازي انتقل لصفوف الاتحاد عام 2020، لكنه غاب منذ يناير الماضي عن المشاركة مع الفريق بسبب إصابته خلال تواجده مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الحالي.

وشارك اللاعب مع الاتحاد في 44 مباراة رسمية، سجل خلالها 6 أهداف، ولعب الموسم الجاري 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.