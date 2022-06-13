الإسماعيلي يستقبل وفد نادي القناة لدعم أواصر التعاون

استقبل مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بمقر النادي الدكتور خالد عفيفي رئيس مجلس إدارة القناة ووائل عبدالخالق أمين الصندوق وذلك من أجل دعم أواصر التعاون والتنسيق المتبادل بين مسئولي الناديين خلال الفترة المقبلة.

شهد الجلسة كل من المهندس خالد زين نائب رئيس النادي وحاتم حجازي أمين الصندوق والإعلامية نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة.

وخلال الجلسة حرص الجانبان على تبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية فى إشارة نحو الإستمرار فى تعميق وتفعيل العلاقات الثنائية بين الإسماعيلي والقناة باعتبارهما أخوة تربطهما مدينة واحدة وتساندهما نفس الجماهير مع السعى نحو دفعها إلى آفاق أوسع في ظل العلاقات التاريخية التي تربطهما منذ سنوات عديدة.