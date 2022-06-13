ارتفاع أسعار الوقود في بريطانيا إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الوقود في بريطانيا، إلى مستويات قياسية جديدة، وفقًا للبيانات التي تم تتبعها من قبل شركة RAC البريطانية لخدمات السيارات.

وقفز متوسط سعر الديزل إلى مستوى قياسي بلغ 190.92 بنساً للتر، بينما وصل سعر البنزين إلى 185.04 بنساً.

وتظهر بيانات “RAC” أن ملء سيارة عائلية سعة 55 لترًا بالديزل يكلف الآن 105.01 جنيهًا إسترلينيًا “128.14 دولارًا”، بينما يبلغ سعر خزان الوقود الكامل 101.77 جنيهًا إسترلينيًا “124.19 دولارًا”.

وحسب “بلومبيرج” قال سيمون ويليامز المتحدث باسم شركة RAC، إن “سرعة وحجم الزيادة مذهلين بشكل لا يصدق، تجني الحكومة الآن حوالي 46 جنيهًا إسترلينيًا “56 دولارًا” كضريبة من كل خزان ممتلئ”.

وتنبع الزيادة في أسعار الوقود من الارتفاع الهائل في تكلفة النفط العالمية، فضلاً عن خطط المملكة المتحدة لتقليل اعتمادها على روسيا، أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وبريطانيا ليست وحدها في المعاناة من ارتفاع أسعار الوقود، حيث تكافح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا مع ارتفاع الأسعار في المضخة منذ أن أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير.