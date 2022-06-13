التشيك : ماكرون مخطئ بشأن عدم رغبته في إذلال بوتين وروسيا

قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطأ عندما تحدث عن عدم رغبته في “إذلال” روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا.

وقال المسؤول التشيكي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “روسيا هي المعتدية، ولا ينبغي أن نأخذ في الاعتبار ما إذا كانت روسيا قد تعرضت للإذلال أم لا. ربما لا يفهم ماكرون المشكلة جيدًا. لا يهتم فلاديمير بوتين بكيفية النظر إلى روسيا في الغرب”.

وجادل الوزير بأن أوروبا ”يجب ألا تنسى أوكرانيا”، وأن المحادثات مع روسيا يجب أن يجريها الأوكرانيون أنفسهم بشكل أساسي.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال ماكرون لوسائل إعلام فرنسية: “يجب ألا نهين روسيا، حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من بناء منحدر للخروج من خلال الوسائل الدبلوماسية”.

وأعرب عن أمله في أن تتوسط فرنسا لإنهاء الصراع.