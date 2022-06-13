عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التشيك : ماكرون مخطئ بشأن عدم رغبته في إذلال بوتين وروسيا

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين

قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطأ عندما تحدث عن عدم رغبته في “إذلال” روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا.

وقال المسؤول التشيكي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “روسيا هي المعتدية، ولا ينبغي أن نأخذ في الاعتبار ما إذا كانت روسيا قد تعرضت للإذلال أم لا. ربما لا يفهم ماكرون المشكلة جيدًا. لا يهتم فلاديمير بوتين بكيفية النظر إلى روسيا في الغرب”.

ماكرون: فرنسا دخلت في اقتصاد الحرب.. وسنزيد الإنفاق العسكري

الحلبوسي: استقالة نواب الكتلة الصدرية أصبحت نافذة

وجادل الوزير بأن أوروبا ”يجب ألا تنسى أوكرانيا”، وأن المحادثات مع روسيا يجب أن يجريها الأوكرانيون أنفسهم بشكل أساسي.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال ماكرون لوسائل إعلام فرنسية: “يجب ألا نهين روسيا، حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من بناء منحدر للخروج من خلال الوسائل الدبلوماسية”.

وأعرب عن أمله في أن تتوسط فرنسا لإنهاء الصراع.

فرنسا روسيا أوكرانيا ماكرون اوروبا الرئيس الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

موضوعات متعلقة

ماكرون: فرنسا دخلت في اقتصاد الحرب.. وسنزيد الإنفاق العسكري

نشرة أخبار العالم.. فصل إمام ببريطانيا بعد دعمه حظر فيلم سيدة الجنة.. القتال يحتدم بين القوات الروسية والأوكرانية.. والولايات المتحدة تمر بفترة ركود تضخمي

العراق.. اعتماد نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين بمحافظة نينوى

خوفا من هجمات إيرانية.. إسرائيل تدعو مواطنيها في تركيا إلى مغادرتها فورا

بـ استثناء المسجدين الحرام والنبوي | السعودية ترفع إجراءات كورونا الاحترازية

ليبيا.. انطلاق امتحانات الشهادات العامة لأبناء الجالية بالخارج

العراق.. الكاظمي يوبخ وزير التربية بعد فضيحة تسريب الامتحانات

أوستن: الاجتماع بـ نظيري الصيني خطوة مهمة لفتح قنوات اتصال مع بكين

ترشيحاتنا

نجم فرنسا أو مساعد فايلر.. خالد الغندور يعلن المرشح الاقرب لخلافة موسيماني

بلومبرج: عواقب وخيمة تهدد بتفكك الاتحاد الأوروبي حال انضمام أوكرانيا

اللحوم صناعة وليست تربية.. وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

المؤلف محمد بشير يغادر المستشفي بعد إصابته بتسمم حاد| خاص

عقب رحيله عن الأهلي.. بطولات وإنجازات موسمياني مع الفريق

أحمد شوبير: موسيماني طلب انهاء تعاقده مع الأهلي بالتراضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

فيديو

كتل هواء أوروبية.. الأرصاد: درجة الحرارة تنخفض غدا وأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

لو لدغك ثعبان.. 10 خطوات يجب الإسراع بتنفيذها لإنقاذ حياتك

عاوز أغير حياتكم .. تصريحات الرئيس في افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني |فيديوجراف

تحرّك من محطة طنطا | قطار الملك فاروق يعود إلى الحياة ..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ