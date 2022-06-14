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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية| مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والوفيات وحالات التعافي

إصابات كورونا - أرشيفي
إصابات كورونا - أرشيفي

سجل المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، تراجعاً ملحوظاً على مستوى الإصابات والوفيات، وكذلك حالات التعافي.

وطبقاً لبيانات وزارة الصحة، فقد شهدت مناطق المملكة تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا، بانخفاض طفيف قدره 36 حالة عن يوم أمس، الاثنين.

كما انخفضت أعداد الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة، وبذلك يرتفع إجمالي المتوفين نتيجة كوفيد 19 إلى 9176، لتبقى الوفيات عند مستوياتها المستقرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

في الوقت ذاته، انخفض أعداد المتعافين من الفيروس، بتسجيل 864 حالة اليوم، لكنها بقيت أقل من الإصابات الجديدة لليوم الخامس عشر على التوالي. 

وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 761354 من أصل 780135 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

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