حقوق النواب: الدولة تحمى الفئات البسيطة من موجة التضخم بحزمة قرارات قوية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من أبرز الملفات التى شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الثمان الأخيرة، وذلك لدعم الفئات غير القادرة والبسيطة، ولعل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة خير دليل على الاهتمام بالفئات غير القادرة.

وأشار" سلطان "، إلى أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك سواء من خلال تقديم دعم بصورة مباشرة والمتمثل فى تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة ومبادرة"حياة كريمة" وغيرها من المبادرات التى خففت الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل توتر الأوضاع العالمية وانعكاس ذلك على جميع دول العالم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة وترجمة توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على التوازن فى السوق وتوافر السلع وذلك من خلال ضبط الأسواق وزيادة منافذ بيع السلع والمنافذ المتحركة، ومن ثم كل هذا ساهم بقوة فى تحقيق الاستقرار فى ظل موجة التضخم العالمية التي تضرب العالم كله، ولهذا فإن المواطن البسيط سيظل هو محور اهتمام القيادة السياسية.

وأكد عضو حقوق النواب، أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها أيضا كان لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات البسيطة وغير القادرة خاصة فى مجال الصحة والبنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحى.