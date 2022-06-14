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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين: لماذا لا يرحل إيهاب جلال عن المنتخب.. فيديو

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين إنه لا يعلم ماذا ينتظر إيهاب جلال حتي يرحل، متابعا "انا كنت متوقع النهاردة لو انا مكان ايهاب جلال بعد الهزائم المتكررة دي والكلام اللي اتقال عليه في اتحاد الكورة ومن جمال علام لما قال إنه هيمشي الجهاز الفني وبيدور علي بدائل من ٣ ايام في الاعلام .. انا لو مكانه كنت مشيت".

وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن ايهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي بعد هزيمة المنتخب أمام كوريا أن النتيجة لا تعبر عن الأداء، مشيرا إلى أن الأداء كان جيدا وأنه يحتاج إجازة لمدة أسبوع.

وتابع تامر أمين أنه يتوقع أن أولي الأشخاص الذين من الممكن أن يغادروا الجهاز الفني للمنتخب هم محمد بركات وحازم إمام والدرندلي لأنهم يمتلكون تاريخ عظيم وسمعة واسم يخافون من خسارتهم.

الإعلامي تامر أمين إيهاب جلال محمد بركات الجهاز الفني للمنتخب الجهاز الفنى جمال علام اتحاد الكورة

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