النصر للكوك: الشركة كانت تصدر بعض المنتجات لألمانيا باليورو

قال عصام الدين صبري، رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، إن القوائم المالية لشهر أبريل حققت الشركة أرباح تقدر بـ114 مليون جنيه، معقبًا: "صناعة الكوك استراتيجية ومطلوبة في كافة المجالات".

وأضاف "صبري"، خلال لقاء تلفزيوني، أن الشركة كانت تُصدر بعض المنتجات لألمانيا باليورو، ولكن هذا الأمر متوقف بسبب وقف وزارة البيئة استيراد الفحم، معقبًا: "الشركة لديها أموال لشراء مركب أو اتنين فحم لإعادة عمل المصنع".

ولفت إلى أن الشركة حققت خسارة في عام 2020 بسبب أزمة كورونا، ونجحت في تسديد الخسارة في عام 2021، وحققت ربح يصل لـ45 مليون جنيه وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في نفس العام.



