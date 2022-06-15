في عيد ميلاده.. حكاية مكالمة أخرت انضمام محمد صلاح لليفربول 3 سنوات

يحتفل محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الثلاثين، وهو جالس على عرش الساحرة المستديرة.

صلاح لعب للمقاولون ثم انتقل لصفوف بازل السويسري، فتشيلسي الإنجليزي، ليخرج معارًا منه لـ فيورنتينا ثم روما الإيطاليين والذي قام بشرائه بعد ذلك، لينتقل من خلاله لصفوف نادي ليفربول، حيث أصبح ملكًا للأنفيلد معقل الريدز.

محمد صلاح هو أحد أفضل لاعبي ليفربول على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو نتاج لذلك الإرث الذي بناه في 5 مواسم فقط مع فريقه، ولكن هل تعلم عزيزي القارئ أن مو كان قريبًا من الانضمام لـ ليفربول قبل 3 أعوام من توقيعه لقلعة الريدز؟

انتقل صلاح لبازل السويسري صيف عام 2012، قادمًا من المقاولون العرب، مقابل 2.25 مليون يورو، لعب مع بازل 79 مباراة، سجل فيهم 20 هدفًا وصنع 17 آخرين، حقق معهم لقب الدوري السويسري موسمي 2012-2013، كان أفضل لاعب في الدوري، قادهم لنصف نهائي الدوري الأوروبي في أول مواسمه وسجل هدفًا في تشيلسي في دور نصف النهائي، عاد بعدها العام التالي ليسجل هدفين أمام البلوز بالذات في دوري الأبطال، أُعجب بقدراته العديد من الفرق مثل إنتر الإيطالي وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين

ليفربول كان الأقرب لضم صلاح في ذلك الوقت، كان الأكثر اهتمامًا بالتعاقد معه، وكان مو يرغب في اللعب لقلعة الريدز، وقدم النادي الإنجليزي بالفعل عرضًا يُقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما قُوبل بالرفض من بازل.

انتظر صلاح ليفربول، وكذلك انتظر بازل زيادة قيمة العرض، لكن هذا لم يحدث، وفي ذلك الوقت، كان "السبيشال وان" جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي آنذاك، يزيد إعجابه بالنجم المصري، فكيف لا وهو هز شباك فريقه 3 مرات في موسمين فقط؟ ليتصل بـ مو شخصيًا ويطلب منه الانضمام لفريقه بل وقام بإقناعه، وما كان أمام النجم المصري سوى الموافقة، فمن يرفض اللعب تحت قيادة الداهية البرتغالية؟

صلاح وقع على عقود انضمامه لتشيلسي في شتاء عام 2014، لكنه لم يأخذ فرصته الكاملة، ليعود بعد 3 أعوام فقط، لينضم للفريق الذي رغبه في البداية.. ليفربول، ليكتب معه تاريخًا سيتذكره كل عشاق كرة القدم.