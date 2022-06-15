عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في عيد ميلاده.. حكاية مكالمة أخرت انضمام محمد صلاح لليفربول 3 سنوات

محمد صلاح
محمد صلاح

يحتفل محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الثلاثين، وهو جالس على عرش الساحرة المستديرة.

صلاح لعب للمقاولون ثم انتقل لصفوف بازل السويسري، فتشيلسي الإنجليزي، ليخرج معارًا منه لـ فيورنتينا ثم روما الإيطاليين والذي قام بشرائه بعد ذلك، لينتقل من خلاله لصفوف نادي ليفربول، حيث أصبح ملكًا للأنفيلد معقل الريدز.

محمد صلاح هو أحد أفضل لاعبي ليفربول على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو نتاج لذلك الإرث الذي بناه في 5 مواسم فقط مع فريقه، ولكن هل تعلم عزيزي القارئ أن مو كان قريبًا من الانضمام لـ ليفربول قبل 3 أعوام من توقيعه لقلعة الريدز؟

انتقل صلاح لبازل السويسري صيف عام 2012، قادمًا من المقاولون العرب، مقابل 2.25 مليون يورو، لعب مع بازل 79 مباراة، سجل فيهم 20 هدفًا وصنع 17 آخرين، حقق معهم لقب الدوري السويسري موسمي 2012-2013، كان أفضل لاعب في الدوري، قادهم لنصف نهائي الدوري الأوروبي في أول مواسمه وسجل هدفًا في تشيلسي في دور نصف النهائي، عاد بعدها العام التالي ليسجل هدفين أمام البلوز بالذات في دوري الأبطال، أُعجب بقدراته العديد من الفرق مثل إنتر الإيطالي وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين

ليفربول كان الأقرب لضم صلاح في ذلك الوقت، كان الأكثر اهتمامًا بالتعاقد معه، وكان مو يرغب في اللعب لقلعة الريدز، وقدم النادي الإنجليزي بالفعل عرضًا يُقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما قُوبل بالرفض من بازل.

انتظر صلاح ليفربول، وكذلك انتظر بازل زيادة قيمة العرض، لكن هذا لم يحدث، وفي ذلك الوقت، كان "السبيشال وان" جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي آنذاك، يزيد إعجابه بالنجم المصري، فكيف لا وهو هز شباك فريقه 3 مرات في موسمين فقط؟ ليتصل بـ مو شخصيًا ويطلب منه الانضمام لفريقه بل وقام بإقناعه، وما كان أمام النجم المصري سوى الموافقة، فمن يرفض اللعب تحت قيادة الداهية البرتغالية؟

صلاح وقع على عقود انضمامه لتشيلسي في شتاء عام 2014، لكنه لم يأخذ فرصته الكاملة، ليعود بعد 3 أعوام فقط، لينضم للفريق الذي رغبه في البداية.. ليفربول، ليكتب معه تاريخًا سيتذكره كل عشاق كرة القدم.

 

محمد صلاح المقاولون العرب ليفربول الانجليزي تشيلسي صلاح نادى ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-6-2022

موضوعات متعلقة

دوري الأمم الأوروبية.. هولندا تهزم ويلز.. وبولندا تخسر من بلجيكا

منتخب ألمانيا يكتسح إيطاليا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

هزيمة إنجلترا برباعية تاريخية أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين لكأس العالم بفوزه على نيوزيلندا

تفاصيل وفاة حكم في السلفادور بعد الاعتداء عليه من الجمهور.. فيديو

تشكيل مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

مهاجم جديد بجوار محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد رسميًا مع داروين نونيز

هاري كين يقود تشكيل إنجلترا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب في العودة إلى لقاهرة ويتجه لأمريكا

هيئة تنشيط السياحة تثمّن مجهودات محافظة الشرقية في نشر الوعي الأثري

حبس 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تواجه منتحلي صفة موظفي خدمة عملاء بالمنيا

الإعلامي الصغير| محمد العلمي.. أصغر مذيع في دمياط يبدع في إلقاء الشعر.. شاهد

هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاده.. حكاية مكالمة أخرت انضمام محمد صلاح لليفربول 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

شاب يرقص على أغاني شعبي بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأزهر بالتدخل

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ