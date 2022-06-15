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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 يونيو.. مسار إجباري يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

مسار إجباري
مسار إجباري

يستعد فريق مسار اجباري لإحياء حفل غنائي فى السعودية يوم ٢٠ يونيو فى مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي. 

وكتبت الصفحة الرسمية لمسار إجبارى:" المحطة الجاية السعودية .. جايين على جدة يوم ٢٠ يونيو فى مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائى ".

أعلن فريق مسار إجباري، تأجيل حفل باريس، الذي كان من المقرر إقامته السبت الماضي، وذلك بسبب عدم وجود طائرات من برلين إلى باريس.

وأعلن الحساب الرسمي لمسار إجباري على انستجرام، تأجيل الحفل، قائلًا: جمهورنا في باريس.. بنعتذر جدا، اضطرينا نأجل الحفلة ليوم السبت القادم نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا.

ويتواجد فريق مسار إجباري، في أوروبا حاليًا، لتدشين جولته الغنائية الأوروبية في موسم الصيف، عبر حفلين متتاليتين تمر خلالهما لأول مرة بين ألمانيا وفرنسا، مطلع يونيو الجاري.

واحتفل مسار إجباري مع جمهوره العربي في أوروبا بألبومه الجديد: نص الحاجات، عبر أولى حفلاته الجماهيرية في برلين، مساء الجمعة 3 يونيو على مسرح Oyoun الثقافي.

وكان من المقرر أن يختتم فريق مسار إجباري، حفلاته، بحفل باريس، اليوم السبت على مسرح Pan Piper،  والذي يعيدها إلى لفرنسا بعد 10 سنوات على تكريمها بجائزة Artist for Intercultural Dialogue between the Arab and Western worlds من منظمة اليونيسكو العالمية.

 

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي نص الحاجات فريق مسار إجباري مسار إجباري احياء حفل

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