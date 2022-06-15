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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: لم أندم باللعب في صفوف الأهلي.. والزمالك صاحب الفضل عليّ|فيديو

نادر السيد
نادر السيد

أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لم يندم بالانضمام لصفوف الأهلي. 

وقال نادر السيد عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: “لم أقل إنني لم أندم باللعب في الأهلي ولم أنس فضل الزمالك علي”.

وتابع: "كان هدفي من الانتقال للأهلي لعب بطولة كأس الأمم في مصر 2006". 

واختتم: "مدحت عبد الهادي أفضل مدافع لعبت معه في الزمالك والمنتخب وكان في حالة انسجام جيدة جدًا ما بينا".

يذكر أن نادر السيد كان حارساً لنادي الزمالك لفترة كبيرة، قبل أن ينضم للنادي الأهلي، ولكنه لم يشارك كثيراً، بسبب تواجد عصام الحضري في حراسة مرمى القلعة الحمراء بشكل أساسي.

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