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توك شو

تساهم في توفير فرص عمل للشباب

كاتب صحفي: مصر خلال الفترة المقبلة ستكون مركزًا إقليميًا لتوطين صناعة السيارات|فيديو

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

تحدّث وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي عن تفاصيل إطلاق استراتيجية توطين وتطوير صناعة السيارات من رئيس الوزراء، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على توطين صناعة السيارات في مصر، متابعًا أن مصر تقدم تسهيلات وتشريعات واسعة جدًا فيما يخص هذه المسألة .

وأضاف وجدي زين الدين خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الدولة من خلال توطين صناعة السيارات ستوفر المبالغ الكبيرة التي يتم إنفاقها في استيراد السيارات من الخارج، لافتًا إلى أن هذه المبالغ الضخمة الاقتصاد المصرى هو الأحق بها .

وأشار "زين الدين" إلى أن مصر خلال الفترة المقبلة ستكون مركزًا إقليميًا لتوطين صناعة السيارات، متابعًا أن مصر تقوم بتصنيع المكونات الثانوية للسيارات ولديها قدرة كبيرة على التجميع، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات سيساهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب .

 

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