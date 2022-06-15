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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحذر: لا يوجد مصرف أو جهة حكومية تطلب بيانات حسابات بنكية|فيديو

سرقة بطاقات الدفع
سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

توجه وزارة الداخلية بكل حسم ضربات أمنية موجعة لعصابات جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الحذر في التعامل مع تلك الإدعاءات الكاذبة فلا يوجد جهاز مصرفي أو جهة حكومية تطلب من المواطنين بيانات حساباتهم البنكية، وكذا سرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع لضبط مرتكبيها.

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حيث رصدت وزارة الداخلية تعرض عدد من المواطنين لعدد من عمليات النصب، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم.

التحريات تكشف كيفية سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

وكشفت تحريات الأموال العامة أن التشكيل تقوم عناصره بالاتصال بالمواطنين تحت زعم أنهم موظفين خدمة عملاء بنوك أو شركات محمول أو جهات حكومية وتقوم بإيهامهم بفوزهم بجوائز أو منح من الجهات الحكومية.

كما شرحت التحريات تمكن المتهمين من الاستيلاء على بطاقات الدفع الخاصة بالمواطنين وسرقة الأموال منها، واستخدامها في مواقع شراء على الإنترنت.

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