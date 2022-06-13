عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح جديد يستولي على 25 مليون جنيه من المواطنين في نجع حمادي

صدى البلد

قدم 15 شخصا بنجع حمادى شمال قنا ، بلاغات عاجلة للنيابة العامة، يتضررون فيها من تاجر عقارات، نصب عليهم فى مبالغ مالية بلغت 25 مليون جنيه.

و وجه الضحايا، اتهامات لـ ح. أ ، تاجر عقارات،  مقيم بنجع حمادى، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، بعدما وعدهم بتوظيفها وتشغيلها في تجارة العقارات.

 

كلب يعقر ممرضة أثناء مشاركتها في حملة شلل الأطفال .. والمديرية تصرف مكافأة

تحرير 72 محضر امتناع عن توريد القمح للصوامع بقنا

 

حملت الشكوى  التى قدمها المتضررون، رقم 3906 لسنة 2022 إداري مركز شرطة نجع حمادى، يطالبون فيها بمستحقاتهم وأموالهم التى دفعوها لتاجر العقارات.

وقال أشرف عبده، أحد المجنى عليهم، مقيم بقرية القصر شرق النيل النجع حمادى، إن المتهم باع عقارات لكل شخص عدة مرات، وذلك بعد توقفه عن سداد أموال و مستحقات المواطنين، التى حصل عليها منهم.

وأضاف عبده، أنهم حصلوا على وعود من تاجر العقارات بتحقيق أرباح كبيرة مقابل أموالهم التى تم تسليمها منذ فترة.

 

نجع حمادى قنا بلاغات للنيابة العامة بلاغات عاجلة مستريح جديد تاجر عقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

موضوعات متعلقة

التضامن تطلق مشروع أمل مصر لتطوير وتنمية قرية الحلة في قنا

بدأ بقرش واحد.. عم غريب يقضي 5 عقود من عمره في سن السكاكين بقنا.. ويؤكد: موسم عيد الأضحى ينعش حرفتنا.. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يقلب الطاولة على الداخلية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

بسبب مشروع قانون .. الاتحاد الأوروبي يهدد بريطانيا بتحرك قضائي

أقوى سياسي بالعراق.. هل تواجه بغداد متاهة سياسية بعد استقالة نواب الصدر؟

مستريح جديد يستولي على 25 مليون جنيه من المواطنين في نجع حمادي

الرئيس السيسي عن الحوار الوطني: الجميع يأخذ فرصته ونستمع للكل..فيديو

هل يثاب المسلم على قراءة القرآن بدون أحكام التجويد؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لـ إيسترن كومباني ..صور

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ