تحرير 72 محضر امتناع عن توريد القمح للصوامع بقنا

أسفرت الحملات الرقابية التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا ، عن تحرير 72 محضر امتناع عن توريد كميات القمح، أو المزارعين الموردين لكميات صغيرة رغم زراعتهم لمساحات كبيرة من القمح، فضلا عن تحرير 17 محضرا لأقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للموسم الجديد، بغرض الإتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده إلى الشون والصوامع المجهزة لذلك، ومنع تداوله في السوق المحلية أو بين المحافظات، إلا وفق الضوابط المقررة، لضمان توريد أكبر كمية من المحصول هذا الموسم.

و شدد محافظ قنا ، على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، للتحقق من جودة الأقماح الموردة.

و وجه الداودى، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، باعتبار الأمر قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ قنا ، بأانه يتابع بشكل يومي وعلى مدار الساعة، منظومة التوريد، للوقوف على حجم الكميات الموردة وتقديم المزيد من التسهيلات، وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين، لتحقيق الكميات المستهدفة.

و ناشد محافظ قنا ، المزارعين سرعه توريد كميات القمح كاملة للجمعيات الزراعية ، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

و قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا ، إن اللجان المشكلة من قبل محافظ قنا تواصل أعمالها على مدار الساعة وبصفة يومية في المرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.