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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلب يعقر ممرضة أثناء مشاركتها في حملة شلل الأطفال .. والمديرية تصرف مكافأة

زيارة فريق الصحة
زيارة فريق الصحة للممرضة المصابة

أصيبت دعاء خلف محمد حسين، الممرضة بوحدة نجع سلام التابعة لإدارة فرشوط الصحية، اليوم الإثنين، أثناء أداء عملها فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بعُقر كلب وذلك أثناء مرورها علي المنازل لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال فى إطار الحملة التى تنظمها مديرية الشؤون الصحية بـ قنا .

توجه فريق من الصحة بقيادة الدكتور خالد الزمقان، مدير الوقائى بقنا، و الدكتور حسين محمد، مسئول تطعيمات الإدارة، و الدكتور طارق محمد أمين، مدير إدارة فرشوط والدكتور علاء اللوق، مسؤل الطب الوقائي بإدارة فرشوط، إلى منزل الممرضة للإطمئنان على صحتها، ومتابعة حالتها.

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وأشار مدير الطب الوقائي، إلى أن الحالة الصحية للممرضة جيدة وذلك عقب تلقيها مصل عضة الكلب، مؤكداً دعمه و وقوفه بجانب فريق الوقائى الذين يعملون فى أصعب الظروف بهدف وصول الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأنه فور وقوع الإصابة للممرضة وجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للممرضة وإعطاءها المصل المطلوب والإطمئنان على سلامتها، كما وجه سيادته فريق الوقائي بالمديرية بسرعة تقديم الدعم والرعاية اللازمة لها.

كما قرر وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، صرف مكافئة مالية للممرضة المصابة ، معرباً عن تقديره لكافة الجهود التى يبذلها كل فرد من أفراد الفريق الطبى، من أجل حماية ورعاية صحة كافة أبناء المحافظة.

زيارة فريق الصحة للممرضة المصابة
زيارة فريق الصحة للممرضة المصابة
زيارة فريق الصحة للممرضة المصابة
زيارة فريق الصحة للممرضة المصابة
قنا فرشوط شلل الاطفال كلب ممرضة

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