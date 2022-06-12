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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس أمام الأمن المركزي بقنا

إسعاف
إسعاف

أسفر حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعى، أمام الأمن المركزى بـ قنا، عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من قسم شرطة قنا، يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعى تابع لجهاز مدينة قنا الجديدة، أمام قطاع الأمن المركزى.

 

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تبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات فور تلقي بلاغ بالحادث، فيما تم رفع الأتوبيس من الطريق وإعادة تسيير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب اتوبيس مستشفى قنا الجامعى مدينة قنا الجديدة الأمن المركزي

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