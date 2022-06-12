عميد حقوق قنا يكرم المتميزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية

كرم الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية حقوق قنا بجامعة جنوب الوادى، المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية المشاركون في فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2021 / 2022 ، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

دعا عميد الكلية، الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التى تنظمها الكلية، حتي يتسني لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم علي تحمل المسئولية والثقة بالنفس.

وأكد رشدى، حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضاً تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتي المجالات، نظرًا لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح الأنشطة الطلابية بالكلية، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

يذكر أن عميد الكلية كرم المتميزين والمساهمين في نجاح الأنشطة الطلابية بالكلية وهم: الدكتور عبدالبارى حمدان سليمان، والدكتور على باشا خليفة، والدكتور منتصر يوسف الهمامى، والدكتور أحمد عبدالموجود زكير، والدكتور عبدالله جاد الرب، والدكتور عباس مصطفى عباس - مستشارى اللجان بالكلية.

ومن العاملين بالكلية تم تكريم: عصام عكينى، محمد عاشور، رشدى الحناوى، أحمد موسى، رضوان الشعار، عبدالحميد الشيخ، إيناس أبوالحمد، حسام أحمد إبراهيم، حسناء أبوالمجد، وليد فتوح وعبدالناصر طه.

تكريم المتميزين بحقوق قنا

تكريم المتميزين بحقوق قنا

تكريم المتميزين بحقوق قنا