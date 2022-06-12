عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد حقوق قنا يكرم المتميزين في حفل ختام الأنشطة الطلابية

تكريم المتميزين بحقوق
تكريم المتميزين بحقوق قنا

كرم الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية حقوق قنا بجامعة جنوب الوادى، المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية المشاركون في فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2021 / 2022 ، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

دعا عميد الكلية، الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التى تنظمها الكلية، حتي يتسني لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم علي تحمل المسئولية والثقة بالنفس.

 

50 سنة بيسن سكاكين..عم غريب: موسم العيد ينعش حرفتنا وتحتاج الصبر| فيديو

بيان اعتذار من المعهد الصحي بقنا للطلاب.. ورئيس الجامعة يحيل المسئول للتحقيق

 

وأكد رشدى، حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضاً تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتي المجالات، نظرًا لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح الأنشطة الطلابية بالكلية، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

 

يذكر أن عميد الكلية كرم المتميزين والمساهمين في نجاح الأنشطة الطلابية بالكلية وهم: الدكتور عبدالبارى حمدان سليمان، والدكتور على باشا خليفة، والدكتور منتصر يوسف الهمامى، والدكتور أحمد عبدالموجود زكير، والدكتور عبدالله جاد الرب، والدكتور عباس مصطفى عباس - مستشارى اللجان بالكلية.

 

ومن العاملين بالكلية تم تكريم: عصام عكينى، محمد عاشور، رشدى الحناوى، أحمد موسى، رضوان الشعار، عبدالحميد الشيخ، إيناس أبوالحمد، حسام أحمد إبراهيم، حسناء أبوالمجد، وليد فتوح وعبدالناصر طه.

 

تكريم المتميزين بحقوق قنا
تكريم المتميزين بحقوق قنا
تكريم المتميزين بحقوق قنا
تكريم المتميزين بحقوق قنا
جامعه جامعة جنوب الوادي حقوق قنا كلية الحقوق قنا المتميزين الانشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

أكبر راتب في تاريخ القلعة الحمراء.. كم سيتقاضى أحمد حجازي حال توقيعه للأهلي ؟

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يطلق إشارة البدء لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محافظ قنا يكلف رؤساء الوحدات المحلية بسحب عمال النظافة خلال فترة الظهيرة

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية في استعراض للقوة

لجنة مجلس الشيوخ تطالب بجدول زمنى لتقنين وتسجيل الأراضى الزراعية

منع الغش والتلاعب الأبرز..5 أهداف لقانون تنظيم الحج بعد تصديق الرئيس السيسي

شركة إماراتية تعلن جاهزيتها للاستثمار في البوليستر بـ مصر.. ومدبولي: جاهزون بموقع المشروع

رئيس وزراء تايوان: نتعامل مع الصين بنية طيبة ومستعدون للتواصل معهم

أبرزهم الحمل والسرطان .. 4 أبراج لا تدخل معهم في عداوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

وثائق مزورة.. تفاصيل براءة كريستيانو رونالدو من اغتصاب امرأة في نيفادا

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

فيديو

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

اﻟﻤﺰﻳﺪ