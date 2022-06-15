محافظ البحر الأحمر: السلع متوفرة بكثرة ولا داعي للتخزين

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تُركز على ضبط الأسعار في الأسواق من خلال العمل على تحقيق هامش ربح مناسب للتجار، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أنه قام بجولة داخل مدينة سفاجا وتفاجأ بأن الأسعار أرخص من مدينة الغردقة، ثم انتقل إلى المخابز للتأكد من مطابقة أوزان الخبز للمواصفات، وبفضل الله كانت الأوزان مضبوطة بشكل جيد.

وأوضح أن السلع متوفرة بكثرة، ولا داعي للتكالب أو التخزين، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في الأسعار على مستوى العالم، ولكن الأسعار في مصر ما زالت في الحد المعقول بفضل الله.

وأكد أن المحافظة تهتم بشكل كبير بالمواطن محدود الدخل، مشددًا على دور الإعلام في طمأنة المواطنين بشان توافر السلع، وعدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير رغم الأزمة العالمية.