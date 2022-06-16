اتحاد الكرة يستعد لحسم العديد من الملفات.. تعرف عليها

يترقب الشارع الرياضي حسم العديد من القرارات الفنية والإدارية، في الاجتماع المقرر عقده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عصر اليوم الخميس برئاسة جمال علام.

الإدارة الفنية لمنتخب مصر..

مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، على رأس الملفات التي يناقشها المجلس، بعدما ألمح جمال علام في تصريحات تليفزيونية، إلى إقالة المدير الفني للمنتخب، والبحث عن بديل في بعض السير الذاتية للمدربين الأجانب.



ويرفض جمال علام التعجل في اتخاذ أي قرار من شأنه إحداث أزمة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، خاصة في مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة إيهاب جلال، والذى من المقرر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه في اجتماع اليوم.

المدير الفني للمنتخب الأولمبي..

كما يتطرق الاجتماع للمنصب الشاغر في الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي، بعدما سبق وأقال هذا المجلس فور تعيينه شوقي غريب من منصبه ولم يُعين عن البديل حتى الآن.



المدير الفني لاتحاد الكرة..

ملف المدير الفني لاتحاد الكرة يأتي على مائدة اجتماع الجبلاية غدا أيضا، والجميع يترقب هوية واسم الرجل الذي يخلف فينجادا ويحمل على عاتقه مهمة تطوير الكرة المصرية.



حكام البطولات المحلية..

التحكيم لن يفلت من القرارات العاصفة لمجلس الجبلاية، وتشير كل التكهنات لتعيين خبير تحكيمي أجنبي لتولى مهمة تطوير التحكيم في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم جمال علام بمشاهدة تقرير خاص من الاتحاد البلجيكى لرؤيته والسير على نهجه بعد التطوير الكبير الذي تشهده الكرة البلجيكية في الوقت الحالي، وأصبحت أحد القوى الكبرى على مستوى العالم.