برلماني : تسعير الأرز أفضل طريقة لمواجهة ارتفاع أسعاره

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بتحديد أسعار بيع الأرز للحد من ظاهرة استمرار ارتفاع أسعار الارز مؤكداً أن تسعير السلع الأساسية التى تمثل أهمية كبرى لدى المواطن مثل سلعة الأرز سوف يكفل وصوله للمواطن بسعره الحقيقى.



وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن الأرز لايوجد به أى نقص في الأسواق بل هناك وفرة بكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار وتأكيده على ضرورة وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات اضافة الى لجوء الوزارة الى استيراد 50 ألف طن أرز من الخارج لكسر شوكة الاحتكار ولكن فى بعض المحلات التجارية وصل سعر كيلو الارز مابين 17 و 20 جنيها وهى أسعار مرتفعة وغير مبررة والأمر يتطلب تحديد سعر مناسب الارز خاصة أن هناك عدداً من المحاصيل انخفضت أسعارها.



وقال النائب سيد حنفى طه إن المسئولين أكدوا أن الأرز الموجود في البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، علاوة على أن حصاد المحصول في الموسم الجديد سيبدأ اعتبارا من شهر أغسطس المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة متسائلاً عن الأسباب الحقيقية التى أدت الى ارتفاع اسعار الأرز فى بعض المحلات مشيراً الو أن أن السوق المحلي لم يشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا نتيجة نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص بالسلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.