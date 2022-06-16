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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحيد على 3 بنات.. مقتل شاب على يد بلطجية بالمطار في الإسكندرية

صورة الضحية
صورة الضحية

لقي شاب مصرعه بطلقات خرطوش أثناء تواجده على أحد المقاهى من بلطجية أثناء مشاجرتهم مع آخرين بمنطقة المطار وسط مدينة الإسكندرية.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع شاب يدعى "دميان زغلول" 30 سنة فى منطقة المطار بالإسكندرية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزه الأمنية لمكان الحادث وتم القبض على المتهمين وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.

 

وقررت النيابة العامة في الإسكندرية التحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة واستماع أقوال شهود العيان واستعجال تحريات المباحث فى الحادث.

 

ووفقا لتحقيقات النيابة، قالت أمال زغلول، شقيقة المجنى عليه، إنها فى حوالى الساعة الواحدة صباحا جاء خبر مصرع شقيقها من أشخاص مجهولين جاءوا بأسلحة من خارج منطقة المطار للمشاجرة مع أشخاص آخرين.

 

وأضافت أن شقيقها تصادف تواجده على المقهى فى هذا التوقيت ولم يكن طرفا فى المشكلة وتلقى طلقات الخرطوش وتوفى فى الحال، بالإضافة الى مصابين اخرين فى نفس المكان.

 

وأشارت إلى أن المتهمين تم القبض عليهم حاليا بقسم شرطة سيدى جابر وتم نقل جثمان شقيقها إلى المشرحة وفى انتظار تصريح الدفن لم يصدر من النيابة حتى الآن.

 

وأضافت أن شقيقها شخصية مسالمة ولم يكن له عداوة مع أى شخص وهو شاب وحيد وله ثلاث فتيات وهو يعول الأسرة، ولقى مصرعه نتيجة البلطجة.

الاسكندرية سيدي جابر النيابة العامة بلطجية مديرية امن الاسكندرية الأجهزة الامنية النياية العامة

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