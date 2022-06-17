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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقا في مياه الترعة أثناء الاستحمام هربا من الحر بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية نواج بمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع طفل غرقا في  مياه ترعه أثناء اللهو كما انزلقت قدماه وجرفة التيار ولم يتمكن من مقاومة تيار الماء وغرق لعدم قدرته علي السباحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد غرق طفل في ترعة قرية نواج بدائرة مركز قطور.

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كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع طفل يدعي" أحمد. ع. ا " في العقد الأول من العمر، حيث لقى مصرعه غرقا أثناء اللهو على شاطيء الترعة فانزلقت قدماه وجرفة التيار ولم يتمكن من مقاومة تيار الماء وغرق لعدم قدرته علي السباحة فمات إثر اسفكسيا الغرق 

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

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