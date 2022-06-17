المنضمون الجدد يحتفلون بالذكرى الرابعة لتأسيس التنسيقية

احتفل المنضمون الجدد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع نادي المدربين بالذكرى الرابعة لتأسيس "التنسيقية".

وأعرب المنضمون الجدد عن اعتزازهم بتجربة التنسيقة، التي تضع كل الإمكانات لخدمة جيل طموح يؤمن بالتعدد والتنوع وصنع سياسة بمفهوم جديد في ضوء الجمهورية الجديدة.

وكانت قد أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانًا الأحد الماضي، بمناسبة الاحتفال بمرور 4 سنوات على تأسيس التنسيقية، قائلة: نحتفل بالسنة الرابعة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإذ نؤكد أننا كنا وما زلنا حريصين على تنمية الحياة السياسية، والعمل المشترك، انطلاقًا من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاءً للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وتابعت: خلال السنوات الأربع الماضية، قدمنا العديد من الأوراق والملفات والحملات والمبادرات، كما شاركنا بقوة في جميع المؤتمرات، والمنتديات فقدمنا نموذجًا للشباب السياسي في جميع المواقع منها التنفيذية، فكانت ثقة القيادة السياسية بتعيين 6 من أعضاء التنسيقية نوابًا للمحافظين دعمًا لمزيد من العمل والجهد، ومنها التشريعية فقد خضنا معركة الانتخابات البرلمانية، وحصلنا على 48 مقعدًا بالانتخاب والتعيين، في مجلسي النواب والشيوخ، وكذا العديد من المناصب التنفيذية والإدارية.

وأضافت التنسيقية في بيانها: نحن ننطلق نحو السنة الخامسة عازمين أن نبذل قصارى جهدنا على كل المستويات، وفي مختلف القضايا لنضع بأيدينا لبنه في بناء الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها بعزيمة، إيمان، وثقة، متمسكين بأهدافنا التي توافقنا عليها، وتنوعنا الذي يعد نقطة قوة تجمعنا وتوحدنا على أرضية واحدة وهي مصلحة الوطن، وموجهين الشكر لكل من دعم وساند تجربتنا وشاركنا الحلم، آملين في استمرار نجاح تجربتنا ونقلها من جيل لآخر بأمانة وجدية لإثراء الحياة السياسية، وإرساء قواعد للعمل السياسي، قوامها احترام الرأي والرأي الآخر، وأن الوطن يتسع لنا جميعا، ولنجدد القسم بأن نحافظ علي اختلافنا من أجل مصلحة الوطن.