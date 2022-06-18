عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم الحماية المدنية بالوادي الجديد بأحدث خزان إطفاء بـ 5,5 مليون جنيه

محافظ الوادي
محافظ الوادي

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن دعم أسطول معدات إدارة الحماية المدنية بأحدث خزان إطفاء سعة 15م3 مياه، والذى يمتاز بمواصفات حديثة تتضمن قوة اندفاع المياه وسرعة تصريفها، بتكلفة بلغت 5,5 مليون جنيه.

وأكد الزملوط، حرص المحافظة على مواكبة تحديث وتطوير معدات ومركبات الحماية المدنية، بما يضمن التعامل الأمثل فى حالات الأزمات والحرائق، وتأمين المنشآت والزراعات من المخاطر والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

اقرا ايضا:

للناجحين في الإعدادية.. شروط الالتحاق بمدرسة التمريض بـ الوادي الجديد

كانت محافظة الوادى الجديد قد أعلنت مؤخراً عن تجهيز أول سيارة منصة هيدروليكية والتى يبلغ ارتفاعها 55م لتصل للأدوار العليا بالأبراج السكنية، للمساهمة فى إنقاذ الأرواح وإجلائهم من مكان الحادث، حيث تدعم السيارة المجهزة جهود إطفاء وإخماد الحرائق والإخلاء العاجل، كما أنها مزودة بمنظومة رؤية وإضاءة بها 3 كاميرات و (2) كشاف علوى وباسكت، وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه. وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم دعم المحافظة بالسيارة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية وتم تشغيلها بمركز الخارجة، على أن يتم دعم باقى المراكز بسيارات مماثلة فى الفترة المقبلة.

الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مليون جنيه حماية الفترة المقبلة المواطنين الحماية المدنية تأمين حرائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

موضوعات متعلقة

3 طلاب يمثلون الوادي الجديد في التصفيات النهائية بمسابقة مايكروسوفت

ترشيحاتنا

دعم الحماية المدنية بالوادي الجديد بأحدث خزان إطفاء بـ 5,5 مليون جنيه

بالفيديوكونفرانس.. أشرف صبحي يفتتح الملتقى الختامي لأنشطة مراكز شباب مصر

ما هي الآية الوحيدة التي نزلت داخل الكعبة ؟.. وبم أمرت ؟

تطبيق الفيديو Google Meet يتيح ميزة مذهلة للمستخدمين أثناء إجراء المكالمات

أرسل 10 محامين.. أخر تطورات قضية راشفورد ضد طالب مصري بسبب العنصرية

عمرو أديب: تصدير الغاز المصري يعوض الخسارة في بعض المجالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

تعرف عليهن..حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح.. فيديو جراف

محطة الضبعة ومشاريع الطاقة.. الرئيس يتحدث عن مصر القوية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ