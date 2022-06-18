بورشة تستدعي أكثر من 12 ألف سيارة بسبب مشكلات تقنية

استعدت شركة بورشة عدد كبير من السيارات يصل الى 12 ألف سيارة من طرازات تايكان في الولايات المتحدة الامريكية بسبب مشكلة تقنية تؤثر على شاشة النظام الترفيهي، وذلك وفقاً لتقرير عدم الامتثال الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بأمريكا (NHTSA).

تقول التقارير ان المشكلة التقنية تقع شاشة النظام الترفيهي ولوحة التحكم الثانوية التي تعمل باللمس قد لا تبدأ فوراً عند تشغيل السيارة، وقد لا تعرض كاميرا الرؤية الخلفية صورة، وقد يتم عرض المنظر المحيطي بزاوية 360 درجة مع صورة وميض.

أدركت بورشه وجود مشكلة محتملة في نهاية شهر مارس، وذلك بعد أن راجعت حالات الضمان الخاصة بالصور الوامضة لكاميرا الرؤية الخلفية، أو الشاشات السوداء المحتملة عند تشغيل السيارة، ثم بحث صانع السيارات في بيانات الضمان وأجرى تحليلاً تقنياً للبرنامج.

ستعمل بورشة على أستدعاء ما يصل الى 12,490 سيارة تايكان، ويكر انه تم صناعة المركبات المتضررة في الفترة بين 21 أكتوبر 2019 و25 نيسان 2022، ولحل المشكلة، ستقوم بورشه بتحديث البرنامج على الكمبيوتر المركزي، كما ستطرح أيضاً تحديثاً شاملاً للبرامج لجميع مالكي تايكان، والذي سيتضمن أحدث إصدار للبرنامج ومعالجة للعديد من مشكلات رضا العملاء مع النظام.

يذكر ان هذا ليس الاستدعاء الوحيد الذي تم إصداره لسيارة بورشه الكهربائية، ففي مايو تم استدعاء 9,570 سيارة بسبب أن أسلاك في المقاعد الأمامية يُمكن أن تتضرر من خلال تعديل المقعد المتكرر، في حين ستقوم بورشه بجميع الإصلاحات الخاصة بالاستدعائين مجاناً.