الإمارات.. 49 % من الشركات تعتزم زيادة رواتب موظفيها

أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن 49% من الشركات العاملة في الإمارات تعتزم وضع ميزانيات تتضمن زيادة رواتب موظفيها خلال مراجعاتها السنوية للرواتب لهذا العام، بحسب استبيان أجرته شركة «إيه أو إن» البريطانية للتأمين وللخدمات المهنية لعينة قوامها 150 شركة عاملة بالدولة في صناعات متنوعة.

وطبقاً لنتائج الاستبيان، فقد أفادت 68% من الشركات العاملة في الدولة أنها أجرت مراجعات سنوية لرواتب موظفيها. وأظهرت النتائج أن نسب الزيادات الفعلية والمقررة في الميزانية لدى غالبية الشركات بالدولة لهذا العام تتراوح بين 2% إلى 6%.



وقال روبرت ريتشتر، رئيس منطقة الشرق الأوسط لبيانات حلول رأس المال البشري لدى «إيه أو إن»: تفرض الأوضاع السائدة في سوق العمل في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد-19» ضغوطاً هائلة على الشركات فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع هذا الوقت العصيب.

وأضاف: لغرض مواجهة التحديات الراهنة على أفضل نحو ممكن، فثمة حاجة متزايدة إلى مراجعة رواتب الموظفين لضمان القدرة على استقطاب أصحاب المواهب وتعيينهم.

وبحسب نتائج الاستبيان، فإن 21% من الشركات في الإمارات تخطط لزيادة رواتب موظفيها في 2022 بنسبة تتراوح بين 5% و8%، فيما تعتزم 24% من الشركات زيادة رواتب موظفيها هذا العام بنسبة تبلغ 9%، وذلك في ظل التحسن الذي طرأ على سوق العمل في الدولة على خلفية «إكسبو 2020 دبي» ونجاح حكومة الإمارات في التعامل مع الجائحة.