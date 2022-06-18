عمر كمال يشارك صورة من بدايته ويعلق: بفضل الله ثم فضلكم عليا

شارك المطرب الشعبي، عمر كمال، جمهوره بصورة من الذكريات أثناء بداياته ليوجه رسالة لهم، ونشرها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كمال معلقا من خلال صورته:"من السويس ل أمريكا و أوروبا .. بفضل الله ثم فضلكم عليا".



ويستعد الفنان عمر كمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان “انتي قطتي” اليوم عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

ونشر كمال عدة صور أثناء غنائه لجمهوره بالسعودية، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

من ناحية أخرى، شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمهوره لـ اغنيته الجديدة مع حمادة مجدي “ انتى قطتى ” قريبا ، ونشر صورة تجمعهما.