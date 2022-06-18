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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد| استمرار تنظيف وتعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات

تعقيم لجان امتحانات
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 تتم حاليا في جميع محافظات مصر، استعدادا لبدء استقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 غدا الاثنين.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه تم التشديد على جميع المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 باستمرار، لحماية طلاب الثانوية العامة وجميع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من الإصابة بفيروس كورونا.

 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التأكد من تشغيل بوابات التعقيم وتزويدها بالمواد المطهرة التي تحتاجها، بالإضافة إلى إصلاح أي بوابة تعقيم بها أعطال قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2022

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تعليم سيناء يحذر الطلاب من تسريب امتحانات الثانوية ونشرها على الفيس بوك

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الموبايل ممنوع.. محظورات هامة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، صورا ترصد انتظام إجراءات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
امتحانات الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة Jobs Education

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