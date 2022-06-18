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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيلم هندي.. الداخلية: صاحب واقعة الانتحار بالنيل افتعل الحادث لتصويره ونشر الفيديو

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى أحد الكبارى في نهر النيل بمصر القديمة في القاهرة، بدعوى الانتحار بسبب حرمانه من رؤية أولاده.  

 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات، وقيام الشخص بافتعال الواقعة والإدعاء بالانتحار بالاشتراك مع 7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" أمكن ضبطهم، وبمواجهة المتهم قرر بانفصاله عن زوجته منذ عدة أشهر وعدم تمكنه من رؤية أطفاله، فاختمرت فى ذهنه فكرة إدعاء الانتحار للضغط على زوجته ودفعها للتراجع عن موقفها، فقام بالاتفاق مع أحد المتهمين لتصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الكوبرى، على أن يقوم 3 من المتهمين "لأحدهم مراكب أسفل الكوبرى" بانتظاره أسفل الكوبرى لانتشاله من المياه "نظير مبلغ مالى"، والاتفاق مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وضُبط بحوزتها الهاتف المستخدم فى التصوير.

 

كما قام بالاتفاق مع والدته على ارتكاب الواقعة وإعطائها بعض الأوراق كوصية له والتى قامت بدورها بإخطار أشقائه بالعثور على تلك الأوراق أمام المنزل لإيهامهم بإقدامه على الانتحار.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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