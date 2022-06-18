ضبط شخص بالقاهرة يروج أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص بالقاهرة، لقيامه بترويج أجهزة استقبال مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية.

وكانت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام مالك محل إلكترونيات لبيع أجهزة استقبال "الريسيفر"، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المُجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المحل المشار إليه، أمكن ضبط المذكور، وعٌثر بداخل المحل على 22 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة، مزودة بمدخل الإنترنت ومُجهزين لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، و12 أنتنه للاتصال بالإنترنت، و4 فلاشات ذاكرة تخزين تحوى برامج سوفت وير لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.