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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعبون سابقون من الأهلي والزمالك: نتمنى التحلي بالروح الرياضية في قمة الغد

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد " تقريرا عن رسائل  لاعبي الاهلي والزمالك السابقين حول لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غدا.

وقال  محمد يوسف نجم الأهلي السابق: "مباراة مهمة  والديربي الأشهر في إفريقيا، وعندما كنت لاعبا ومدربا حققت الفوز على نادي الزمالك في أكثر من مباراة".

بينما قال محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق: "نتمنى مشاهدة مباراة رياضية ممتعة تتحلى بالأخلاق والروح الرياضية".

وأضاف طارق مصطفى نجم الزمالك السابق في التقرير: "مباراة القمة مميزة لانها بين أقوى ناديين في مصر وأفضل لاعبيين واتمنى ان تليق بسمعة الكرة المصرية".

وتابع أسامة عرابي نجم الأهلي السابق: "لقاء القمة هو الأهم في الكرة العربية والإفريقية، وانا لعبت عددا كبيرا من مباريات القمة".

وأكمل أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق: "أتمنى أن يكون هناك روح رياضية بعيدا عن العصبية بين اللاعبين لأن العالم يتابع المباراة،  ويجب ان يكون أداء لاعبي الأهلي والزمالك على مستوى عالٍ".

الأهلى الزمالك لقاء القمة اخبار التوك شو أحمد موسى

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