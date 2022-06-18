لاعبون سابقون من الأهلي والزمالك: نتمنى التحلي بالروح الرياضية في قمة الغد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد " تقريرا عن رسائل لاعبي الاهلي والزمالك السابقين حول لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غدا.

وقال محمد يوسف نجم الأهلي السابق: "مباراة مهمة والديربي الأشهر في إفريقيا، وعندما كنت لاعبا ومدربا حققت الفوز على نادي الزمالك في أكثر من مباراة".

بينما قال محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق: "نتمنى مشاهدة مباراة رياضية ممتعة تتحلى بالأخلاق والروح الرياضية".

وأضاف طارق مصطفى نجم الزمالك السابق في التقرير: "مباراة القمة مميزة لانها بين أقوى ناديين في مصر وأفضل لاعبيين واتمنى ان تليق بسمعة الكرة المصرية".

وتابع أسامة عرابي نجم الأهلي السابق: "لقاء القمة هو الأهم في الكرة العربية والإفريقية، وانا لعبت عددا كبيرا من مباريات القمة".

وأكمل أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق: "أتمنى أن يكون هناك روح رياضية بعيدا عن العصبية بين اللاعبين لأن العالم يتابع المباراة، ويجب ان يكون أداء لاعبي الأهلي والزمالك على مستوى عالٍ".