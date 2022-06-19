يحيى الكومي: أمين عمر ادعى الاعتداء عليه وكل ما يفعله أي كلام

تحدث يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن الأزمة التي حدثت بعد مباراة الأمس أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري وانتهت سلبيا بين الفريقين.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أمين عمر ادعى الاعتداء عليه بعد مباراة المقاولون، وكل ما يفعله أي كلام".

وتابع: "نرفض أدارة أمين عمر لأي مباراة للإسماعيلي في بطولة الدوي المصري الممتاز".

ووجّه يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي العديد من الانتقادات إلى الحكم الدولي أمين عمر، الذي قاد مباراة الدراويش أمام المقاولون العرب مساء الجمعة ، ولم يحتسب ركلة جزاء واضحة للفريق .

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أطالب لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح بعدم إسناد أي مباراة قادمة للإسماعيلي إلى الحكم أمين عمر ، خاصًة أن ركلة الجزاء جاءت في توقيت قاتل من المباراة وكانت كفيلة بحسم المباراة والحصول على النقاط الثلاث".

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