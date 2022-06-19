رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال يكشف تفاصيل جوائز البعثة المصرية في بطولة العالم

قال الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، إن الكابتن محمود حسني حصل على ٣ ميداليات ذهبيه في بطولة العالم للمكسيك لوزن ٨٩ كيلو جرام، وحطم الرقم العالمي لرفع الأثقال وسجل باسمه في الاتحاد الدولي .



وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن أغلب اللاعبين حصلوا على ميداليات منهم اللاعبة نور عصام والتي حققت ٣ ميداليات فاضيه والمركز الثاني على العالم ، واللاعبة حنين أحمد التي حصلت على المركز الثاني عالميا.



وتابع ان رحمة السيد حصلت على المركز الأول عالميا وتوجت ب ٣ ميداليات ذهبية، مشيرا : أنه منذ فترة وهناك تركيز على الشباب واللاعبين للمنافسة على البطولات العالمية.

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