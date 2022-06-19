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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال يكشف تفاصيل جوائز البعثة المصرية في بطولة العالم

صدى البلد

قال الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، إن الكابتن محمود حسني حصل على ٣ ميداليات ذهبيه في بطولة العالم للمكسيك لوزن  ٨٩ كيلو جرام، وحطم الرقم العالمي لرفع الأثقال  وسجل باسمه في الاتحاد الدولي .
 

وأوضح  رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن أغلب اللاعبين حصلوا على ميداليات منهم اللاعبة  نور عصام والتي حققت  ٣ ميداليات فاضيه والمركز الثاني على العالم ، واللاعبة حنين أحمد  التي حصلت على المركز الثاني عالميا.
 

وتابع ان رحمة السيد حصلت على المركز الأول عالميا وتوجت ب ٣ ميداليات ذهبية، مشيرا : أنه منذ  فترة وهناك تركيز على الشباب واللاعبين للمنافسة على البطولات العالمية.

https:/fb.watch/dK6QJcx55/

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