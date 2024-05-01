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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

قبل عيد الأضحى.. تراجع سعر الأغنام بأسواق الجمهورية| إليك أفضل أماكن الشراء بالقاهرة والمحافظات

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

يبحث العديد من المواطنين، قبل حلول عيد الأضحى 2024، حيث يستعد المسلمون حاليًا لشراء أضاحي العيد، لمعرفة سعر كيلو اللحم قائم في الأسواق أو المربين، وتطرح وزارة الزراعة سنويا الأضاحي الحية وتبيعها للمواطنين الراغبين في حجز الاضاحي، حيث إنه من المقرر أن يفتح باب الحجز رسميا خلال الأيام المقبلة.  

أسعار اللحوم بالأسواق قبل عيد الأضحى

وفي هذا الصدد، سجلت أسعار العجول البقري، تراجعا طفيفا في الأسواق، مع ارتفاع المعروض المحلي من اللحوم الحمراء والأعلاف، بدعم انخفاض الدولار بالسوق الموازية، وقدرة الحكومة على توفير حصائل دولارية للمستوردين.

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن تفاصيل أسعار العجول البقري الصغيرة، بعد ارتفاع المعروض من اللحوم، وتراجع سعر طن العلف، قبل بدء عيد الأضحى المبارك، وزيادة الطلب على الشراء.

وتراوحت أسعار اللحوم البلدى في الأسواق بين 320 و390 جنيها حسب القطعية، وذلك في تعاملات أمس، الثلاثاء، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، فسجلت 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ أمان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 310 جنيهات.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 244- 320 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيها للكيلو.

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وتشهد سوق اللحوم استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.

وكشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضًا بقيمة 20 جنيهًا في الكيلو في العجول الحية، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم طوال الفترات الماضية كانت "وهمية" لا تتناسب مع العرض والطلب.

وشدد "عبد الباسط"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على فضائية "CBC"، على ضرورة تخفيض أسعار العجول الحية لتعود إلى ما كانت عليه خلال عيد الأضحى الماضي، وعدم مقارنة الأسعار بسعر الدولار في السوق الموازية، متوقعًا أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وسجلت اللحوم الكندوز من 300 جنيه إلى 370 جنيهًا، والضأن بين 300 – 380 جنيها، والجملي 300 – 350 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحم المفروم العادى 300 و330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 380 - 450 جنيهًا، والكبدة 380 جنيها، وكباب الحلة 300 جنيه.

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وسوف نرصد لكم منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي العيد 2024 في القاهرة والجيزة، والتي جاءت كالتالي: 

- منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبوقرن مركز أوسيم.

منافذ وزارة الزراعة لحجز وبيع الأضاحي في المحافظات

- منافذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة من خلال.

- منافذ مزرعة طامية بالفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية، المتراث، الجمرك، بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا مزرعة. 

سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس أبوزنيمة سانت كاترين.

كما نرصد لكم أسعار العجول البقري، والتي جاءت كالتالي:

- سجلت أسعار العجول البقري من 15 إلى 20 ألف جنيه.

- سجلت أسعار العجول شبه البقر قبل العشر من 35 إلى 40 ألف جنيه.

- سعر كيلو لحم عجول الجاموس الحي 130 جنيها.

- سعر كيلو لحم عجول البقر الحي 150 جنيها.

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