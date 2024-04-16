كيلو اللحمة البلدي سيصل 350 جنيها.. ومتوقع تراجعها قيل عيد الأضحى| تفاصيل

أكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم في غضون شهر من الآن ليصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى 350 جنيهًا.
وأوضح البسومي خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هذا الانخفاض المتوقع يأتي نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد عن 30%..
وذكر نقيب الجزارين، أن النسبة العادلة لانخفاض أسعار اللحوم تتراوح بين 15% و20%، مشيرا إلى أن بعض محال الجزارة تبيع كيلو اللحوم البلدية حاليًا بسعر 450 جنيهًا في الأحياء الراقية، بينما يبلغ السعر 400 جنيه في الأحياء الشعبية.
وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم لتصل إلى 350 جنيهًا قبل عيد الأضحى، معتبرا هذا السعر عادلاً، لا سيما في ظل الركود في البيع والشراء داخل محال الجزارة.
وأشار إلى أن استيراد الرؤوس الحية من الخارج للتسمين، يعد أيضا أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر.