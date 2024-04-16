كيلو اللحمة البلدي سيصل 350 جنيها.. ومتوقع تراجعها قيل عيد الأضحى| تفاصيل

أكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم في غضون شهر من الآن ليصل سعر كيلو ‏اللحوم البلدية إلى 350 جنيهًا‎.



وأوضح البسومي خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هذا الانخفاض المتوقع ‏يأتي نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد عن 30%..





‏ وذكر نقيب الجزارين، أن النسبة العادلة لانخفاض أسعار اللحوم تتراوح بين 15% و20%، مشيرا إلى أن بعض محال الجزارة تبيع كيلو ‏اللحوم البلدية حاليًا بسعر 450 جنيهًا في الأحياء الراقية، بينما يبلغ السعر 400 جنيه في الأحياء الشعبية‎.‎





وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم لتصل إلى 350 جنيهًا قبل عيد الأضحى، معتبرا هذا السعر عادلاً، لا سيما في ظل الركود ‏في البيع والشراء داخل محال الجزارة‎.



وأشار إلى أن استيراد الرؤوس الحية من الخارج للتسمين، يعد أيضا أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر.‏