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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيلو اللحمة البلدي سيصل 350 جنيها.. ومتوقع تراجعها قيل عيد الأضحى| تفاصيل

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

أكد يوسف البسومي، نقيب الجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم في غضون شهر من الآن ليصل سعر كيلو ‏اللحوم البلدية إلى 350 جنيهًا‎.


وأوضح البسومي خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هذا الانخفاض المتوقع ‏يأتي نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد عن 30%.. 


‏ وذكر نقيب الجزارين، أن النسبة العادلة لانخفاض أسعار اللحوم تتراوح بين 15% و20%، مشيرا إلى أن بعض محال الجزارة تبيع كيلو ‏اللحوم البلدية حاليًا بسعر 450 جنيهًا في الأحياء الراقية، بينما يبلغ السعر 400 جنيه في الأحياء الشعبية‎.‎


وتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم لتصل إلى 350 جنيهًا قبل عيد الأضحى، معتبرا هذا السعر عادلاً، لا سيما في ظل الركود ‏في البيع والشراء داخل محال الجزارة‎. 


وأشار إلى أن استيراد الرؤوس الحية من الخارج للتسمين، يعد أيضا أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر.‏

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