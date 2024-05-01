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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1403 مواطنين فى قافلة طبية بالقليوبية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية سنديون بقليوب، حيث تم الكشف خلالها على 1403 مواطنين مجانا، من خلال عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وتنوعت أعمال القافلة، ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "الباطنة – جراحة - نسا - أطفال - رمد – جلدية - أسنان - تنظيم أسرة"، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما تضمنت القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل.

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