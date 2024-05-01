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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فى ذكرى رحيله الأولى.. قصة تفكير مصطفى درويش فى الاعتزال وأبرز أعماله الخيرية

مصطفى درويش
مصطفى درويش

تحل اليوم، الأربعاء، الذكرى الأولى لرحيل الفنان مصطفى درويش، الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 بفيلم "كف القمر".

وشارك مصطفى درويش فى فيلم "كف القمر" بالصدفة أثناء تواجده فى تصوير الفيلم مع أصدقائه، وعرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة  لتبدأ رحلته الفنية القصيرة.

وعمل مصطفى درويش لمدة 15 عاماً في إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، قبل دخوله المجال الفني.

وشارك مصطفى درويش في ما يقارب الـ25 عملاً تلفزيونياً وسينمائياً، لكنه حاز شهرة واسعة وعرفه الجمهور في أنحاء الوطن العربي بعد تجسيده دور "فتحي" مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل "بـ100 وش"، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً بين مسلسلات رمضان 2020.

ومن أشهر أعماله في السينما “اللي اختشوا ماتوا”، و"تتح"، و"خمس جولات".

وفجر الفنان الراحل مصطفى درويش فى لقاء تلفزيوني سابق له مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه كان يفكر فى اعتزال التمثيل نهائيا.

وقال مصطفى درويش، فى لقاء ببرنامج “ريا وسكينة” الذى كانت تقدمه كل من انتصار وبدرية طلبة: «أنا كنت هبطل تمثيل قبل مسلسل بـ 100 وش، كنت زهقت من الحرب وده يقول عليك وده يعيد، مع إني مليش أصحاب في الوسط الفني، وأشعر بالضيق من مثل هذه الأمور».

ولمصطفى درويش الكثير من المواقف الخيرية، منها فتح مطعمه الذي كان يمتلكه للأشخاص غير القادرين دون مقابل.

كما أعلن درويش، قبل وفاته أثناء تكريمه في جامعة "دمنهور"، أنه سيتبرع بـ25% من أجر كل عمل له لمساعدة الطلاب غير القادرين.

وكشف أصدقاء مصطفى درويش بعد رحيله عن مواقف خيرية أخرى، كان يشارك فيها دون الإعلان عنها، منها مشاركته في وجبات وإطعام رمضان، وإخراج بعض الصدقات الخيرية.

ورحل مصطفى درويش فى 1 مايو الماضى، عن عمر يناهز 43 عامًا بسبب ضعف عضلة القلب، وتوقفها بشكل مفاجئ.

مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
مصطفى درويش
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