بفستان جذاب.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي عبر انستجرام

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي من أحد المطاعم بفستان أنيق، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.