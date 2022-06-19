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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رحاب الغول: نجع حمادي دون مستشفى عام أو خدمات طبية منذ 2015

النائبة رحاب الغول
النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب

انتقدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب التقصير الحكومي في الانتهاء من مستشفي نجع حمادي العام، مؤكدة هل يعقل منذ 2015 ووعدت وزيرة التخطيط بالانتهاء من المستشفي ولكن دون نتائج محققة ونعيش في صعيد مصر وفي بلدتي نجع حمادي بدون خدمات طبية بسبب تأخر مستشفي نجع حمادي بالرغم من ضمها إلي الموازنة العامة للدولة. 

 

وأضافت الغول في كلمتها في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023 بأن الحكومة تستهدف معدلات نمو 5 .5 % بالرغم من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وأتمني أن تصل إلي مبتغاها بالرغم من صعوبة الموقف.

 

 وطالبت الغول بزيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة خاصة أن هناك موازنة لمحافظة قنا خاصة بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ولم تحقق الأهداف المرجوة منها. 

 

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استعرض أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023. 

 

وكشف النائب عن العديد من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة. أوصت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

نجع حمادى الموازنة العامة للدولة صحة التخطيط الصرف الصحى محافظة قنا خدمات خدمات طبية مشروعات الصرف الصحي

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