الزمالك بالقميص الأزرق في لقاء القمة أمام الأهلي

كشفت الصفحة الرسمية لناد الزمالك على مواقع الزمالك عن الزى الرسمى لفريق الكرة اليوم فى مباراة اليوم أمام النادى الأهلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع العشرين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ويرتدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك القميص الأزرق خلال لقاء الأهلي فى مباراة القمة رقم 124 التى تجمع الفريقين فى مسابقة الدورى باستاد السلام .

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى الثامنة مساء اليوم فى مباراة قوية تحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير المصرية فى كل أنحاء العالم .

ويتواجد الزمالك فى صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.

ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقات صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

