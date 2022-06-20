مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر للاقساط التأمينية خلال مارس 2022

أعلن تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن شركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تصدرا الحصص السوقية لشركات التأمين من حيث الأقساط المحصلة عن الفترة يناير-مارس 2022.





وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال يناير- مارس 2022 ، أن شركتا مصر للتأمينات الحياة و مصر للتأمين استحوذ على نحو 28.6% من الحصص السوقية الأقساط التأمينية بقيمة3.7 مليار جنيه



أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركة مصر لتأمينات الحياة جاءت فى المركز الاول بأقساط تأمينية محصلة 2.1 مليار جنيه بحصة سوقية 16%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية أن مصر للتأمين جاءت فى المركز الثانى بأقساط بلغت 1.6 مليار جنيه وبحصة سوقية 12.6% خلال الفترة مابين يناير حتى مارس 2022.



وأظهر تقرير الرقابة المالية نمو أقساط قطاع التأمين بمعدل 9.8% خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري "يناير- مارس 2022" ،على أساس سنوي.

الأقساط التأمينية

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن الأقساط التأمينية بلغت خلال الربع الأول من 2022 بلغت 13.2 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 9.8 %.

وأظهر تقرير الرقابة المالية الشهرى عن نشاط التأمين، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -مارس 2022، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة يناير- مارس 2021، بإرتفاع قدره 2.6%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس ، مقارنة 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 15.5%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 11.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 2.8%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال يناير-مارس 2022، مقابل مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 86.6%.