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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجة محروسة بعد استلامها الكشك: بدعي للريس في كل صلاة.. فيديو

الحاجة محروسة وأولادها
الحاجة محروسة وأولادها

عبرت الحاجة محروسة سالم عن سعادتها بعد استجابة الرئيس السيسي لها وتوفير كشك لها، بعد معاناتها لتوفير مصدر دخل لإعالة أسرتها.

وتابعت في لقاء لصدى البلد:" بعول اولادي وعندي شلل أطفال من زمان أعاقني عن الحركة".

 

وأضافت أنها مهتمة بتعليم أولادها حتى التعليم العالي ، قائلة:" ربنا يعينني إني أكمل رسالتي وأوصل عيالي لبر الأمان، وبدعي للريس في كل صلاة ربنا يجازيه خير ويبعد عنه اي حاجة وحشة ".

 

واختتمت : “مكنتش متوقعة يستجيب لي .. مش مصدقه ان الرئيس كلمنى من الفرحة  كتب لي شهادة ميلاد جديدة".

بعد استجابة الرئيس السيسي لها.. السيدة محروسة: لم أكن أحلم بذلك

وتابعت : "أنا كنت بدعي بقالي شهور أني أكلم الرئيس السيسي، ولم أكن أتخيل أن ربنا سيتجيب لي".

يذكرأن الحاجة "محروسة"، تعاني من شلل حركة وتعافر لكي تستطيع أن توفر مصدر دخل لأسرتها التي تتكون من زوج الذي يعاني من مجموعة من الأمراض وأولادها.

تروسيكل 

وكانت محروسة تخرج من بيتها كل صباح مستندة على كرسي متحرك فهي صاحبة 42 عاما لم يوقفها الشلل الحركي عن المعافرة وتوفير مصدر دخل لأولادها برحلة يومية مع تروسيكل والعمل في عدة أشغال.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مداخلة هاتفية في البرنامج، وأعلن فيه استجابة للحالة الإنسانية الخاصة بالسيدة محروسة.

وأعلنت محافظة القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الإنسانى وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة قام محافظ القاهرة بتسليم السيدة محروسة سالم حسن ترخيص كشك مجهز بكافة الاحتياجات الأساسية بحى السلام أول لمساعدتها ، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها ولظروفها الصحية .

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