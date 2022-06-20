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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مستريحة بالقليوبية تحصل على 3 مليون جنيه من ضحاياها

متهمة - صورة أرشيفية
متهمة - صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على ربة منزل وجاري ملاحقة أخرى لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين في قرية الشقر مركز كفر شكر والاستيلاء على 3 ملايين جنيه منهم حيث عجزتا عن سداد المبالغ المالية والأرباح، وأوهمتا الضحايا بدفع المبالغ بعد الحصول على قرض، وفرت إحداهما هاربة بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأخرى.

 


تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية في القليبوبية التحقيق وأمرت بحبس المتهمة المضبوطة وتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط المتهمة الرئيسية الهاربة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 


تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ من بعض السيدات من قرية الشقر مركز كفرشكر، بتعرضهم للنصب من سديتين بدعوى تجارة الجملة والملابس والمواشي، حيث بلغت المبالغ المستولى عليها من الضحايا 3 ملايين جنيه بعد أن أوهمتا الجميع قدرتهما على إقامة مول تجاري وتجارة الجملة، واستغلتا صفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الضحايا وتسويق المنتجات وخاصة في محلات تجهيز العرائس.

 


وتمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط إحدى المتهمتين بينما فرت المتهمة الرئيسية هاربة وجاري البحث عنها فيما قالت المتهمة المضبوطة إنها ليست شريكة للمتهمة الرئيسية وكانت وسيط بينها وبين الضحايا فقط.

 


فيما أكد الضحايا أن المتهمة الرئيسية أوهمتهم بالتجارة في تجهيز العرائس وتجارة الجملة في المواد الغذائية وعرضت عليهم قطعة أرض 300 متر لإقامة مول تجاري عليها ولكنها عجزت عن صرف الأرباح واستولت على الأموال وفرت هاربة.

القليوبية قليوب ربة منزل التواصل الاجتماعي الأجهزة الامنية

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