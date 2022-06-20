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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد إعلان الأهلي اسم مدربه الجديد

صدى البلد

تحسم إدارة الأهلي اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد الغضب الجماهيري جراء المستوي الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة الزمالك.

ومن المقرر أن يحضر المدرب الجديد للأهلي إلى القاهرة عقب مباراة غزل المحلة أو قبل مباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في كأس مصر .

ويدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا غداً استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويخوض الفريق مرانه الأخير غداً قبل أن يختار سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني قائمة ليلة المباراة .

وخاض لاعبو الفريق الأحمر تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة، تحت إشراف محمد النجار مدرب الأحمال، وذلك مع بداية فقرات المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات بالكرة وتنفيذ بعض الجمل الفنية، تحت إشراف سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني.

وخاض اللاعبون فقرة خاصة خلال المران للتصويب على المرمى وإنهاء الهجمات، قبل أن يختتم قمصان فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها 3 فرق من اللاعبين.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمباراة غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك أمس بنتيجة ٢-٢ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مؤجلات الجولة ٢٠ لمسابقة الدوري الممتاز.

إدارة الأهلي مباراة الزمالك غزل المحلة كأس مصر سامي قمصان

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