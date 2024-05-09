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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء قوافل علاجية بتقديم خدمات طبية مجانية في قرى الشلاتين وحلايب"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبدأ اليوم، الخميس، فعاليات القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة في مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، حيث ستقدم خدمات طبية مجانية لأهالي القرى المحلية.

 يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمجتمعات النائية والمهمشة.

وقد بدأت القافلة العلاجية نشاطها بالفعل في البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضي، حيث قدمت خدماتها في قرية أبو الحسن الشاذلي، واستمرت لمدة أربعة أيام قبل أن تنتقل إلى مدينة الشلاتين.

وتتضمن الجهود الطبية المقدمة خدمات الكشف الطبي، وصرف العلاجات، وإجراء التحاليل الطبية، والفحوصات، بالإضافة إلى توفير النقل إلى المستشفيات في حالات الطوارئ.

من المقرر أن تستمر القافلة العلاجية في الشلاتين لمدة يومين، حيث ستغطي قرى مرسى حميرة وأدلديت، قبل أن تنتقل إلى مدينة حلايب في الأيام القادمة، حيث ستقدم خدماتها لمدة يومين أخرين.

يشارك في هذه القافلة عدة تخصصات طبية مختلفة، مما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة للسكان المحليين. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير الخدمات الصحية لجميع شرائح المجتمع، وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الطبية المناسبة.

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