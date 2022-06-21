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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مركز شباب محلة حسن يشكو الاتحاد المصري إلى فيفا

فريق محلة حسن
فريق محلة حسن

تقدم فريق مركز شباب محلة حسن بشكوى لـ الاتحاد العالمي لكرة القدم “ فيفا” ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب مكافأة الصعود الى دورى القسم الثالث .

وكان فريق مركز شباب محلة حسن نجح في الصعود الي الدوري القسم الثالث وبالتالي يجب أن يحصل على 50 ألف جنيه مكافأة الصعود ولكنه لم يتسلمها حتى الآن .

وحقق فريق مركز شباب محلة حسن الصعود الي القسم الثالث الموسم الماضي ولم يحصل على المكافأة حتى الآن

وجاء الخطاب الرسمي من مركز شباب محلة حسن الي الفيفا كالتالي : 

نحيطكم علما بأن نادي شباب المحلة حسن قد تمت ترقيته مرتين إلى الدرجة الثالثة بالاتحاد المصري لكرة القدم ،حيث كانت المرة الثانية الموسم الرياضي 2021.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه عند ترقية أي ناد من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ، سيحصل على 50000 جنيه مصري كمكافأة ترقية ، ولم يتسلمها نادينا حتى الآن ، على الرغم من منح هذه المكافأة لـ نواد أخرى.

ونعلمكم أيضًا أن نادي شباب المحلة حسن عضو في الاتحاد المصري لكرة القدم بفريق كرة قدم من الدرجة الثالثة وفريق كرة قدم نسائي من الدرجة الثالثة و5 فرق ناشئة.

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مركز شباب محلة حسن محلة حسن

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