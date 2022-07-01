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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحذر وسائل النشر من استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات في الجرائم

الكاتب الصحفى كرم
الكاتب الصحفى كرم جبر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بيانا اكد فيه  ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات  الواردة فى الاكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة ، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.

وكذلك مراعاة واحترام الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ، وعدم نشر صور او اسماء اقارب المشتبه بهم والمتهمين ،والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى .


وأكد المجلس ان لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود وسوف يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير .

ويحذر المجلس  الأعلى للإعلام من النشر الذى قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء ، وضرورة الاعتماد علي المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح.

ويؤكد المجلس انه سيعقد فى الايام القادمة ندوات نقاشية حول الاكواد الى أصدرها وتم نشرها في الجريدة الرسمية ، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا .

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلي لتنظيم الإعلام ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة الجريمة التحقيقات نتائج التحقيقات

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